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اعترافات ديلر الجيزة لاتجاره في مخدر الموت: بخزنها ووزعها على الزبائن

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة التحقيق مع عاطل لاتجاره في المخدرات وخاصة الحشيش بالجيزة

وأفاد المتهم  في اعترافاته أمام النيابة، أنه يروج لتجارة المخدرات لمكسبها السريع، ويقوم بتخزين المخدرات،استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها.

وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، مبلغ مالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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