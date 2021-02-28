أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، عن بدء إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسكندرية، والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان علي مستوي الجمهورية، وتستمر علي مدار أربعة أيام، وتستهدف حوالي 860 ألف طفل بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والأستاذ محارب هيلع رئيس حي شرق.



وتفقد المحافظ مركز صحة أسرة سان استيفانو، للاطمئنان على بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، واستفسر من رواد المركز على مدي التسهيلات المقدمة لهم.



وأكد المحافظ علي أهمية تلك الحملات التي تأتي في إطار رؤية الدولة وحرصها علي توفير التطعيمات اللازمة بالمجان للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ووقاية الأطفال من الأمراض وزيادة مناعتهم وتوفير صحة وحياة أفضل لهم، وذلك طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.



وتوجه بالشكر إلي وزارة الصحة والسكان وجميع العاملين بها، وعلي رأسها الدكتورة هالة زايد، علي جهودها المستمرة في تنفيذ الحملات القومية لرفع الحالة المناعية للأطفال.



وأضاف المحافظ أنه في ظل جائحة فيروس كورونا التي عانت منها دول العالم أجمع، استشعرنا جميعا قيمة وأهمية وجود التطعيمات في حياتنا للوقاية من الأمراض المستقبلية. ودور الدولة في توفير تلك التطعيمات لحماية أبنائها.



وحث الشريف المواطنين للمشاركة معا جنبا إلي جنب لتوعية وتنبيه الأمهات والأباء لأعطاء أطفالهم تطعيم شلل الأطفال، وخاصة في القري والأماكن النائية.

وأكد علي استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم إلي مديرية الصحة والسكان وإزالة أي معوقات لكي يتحقق المستهدف من تلك الحملة.



من جانبه؛ أضاف وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الحملة تستهدف تطعيم حوالى 860 ألف طفل بمختلف مناطق الإسكندرية، وتتم بواسطة 1886 فريق طبى على مستوى المحافظة ما بين فرق ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة وأماكن تجمع المواطنين، وفرق متحركة تقوم بالتطعيم من بيت لبيت. ويبلغ إجمالى عدد المشاركين فى الحملة بالمحافظة من الفرق الطبية حوالى 4600 فرد، لافتا أن وزارة الصحة وفرت ما يزيد عن 49 ألف زجاجة من الطعم تحوى كل زجاجة على 20 جرعة.

وأكد أنه سيتم متابعة أعمال الحملة بشكل يومى عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشئون الصحية برئاسته للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات بشكل فورى.

