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احمد جمال في حواره لـ"الفجر الفني" بتفائل بألحاني وافكر في التمثيل وصابر الرباعي قدوة بالنسبة لي
الأحد 28/فبراير/2021 - 01:24 م
يارا أحمد
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تصدر المطرب أحمد جمال تريند ومؤشر البحث "جوجل" خلال الأسابيع الماضية، بعد طرح بعض أغاني من ألبومه الجديد والتي حققت نسب استماع مرتفعة وحققت أغنية "بحبك" الأخيرة نجاحًا كبيرًا وكان لـ"الفجر الفني" هذا الحوار معه وعن أعماله الفترة المقبلة:
*حدثنا عن أغنيتك الأخيرة بحبك؟
هي أغنية من أغاني الأليوم الجديد لكنها مناسبة جدا لعيد الحب وهي ملائمة للغناء لطرفي العلاقة الأغنية من كلمات نور الدين محمد وسبق أن تعاونت معه في أغنية "اضحكي" و"نشيد العاشقين" والأغنية من ألحاني وتوزيع محمد عشري.
والأغنية حققت نجاحًا كبيرًا وسعيد بردود الأفعال عليها والفيديوهات التي تم نشرها علي الأغنية
*ما السر وراء نجاحك مع نور الدين محمد؟
نحن أصدقاء وعشرة عمر منذ الثانوية وتعاونا في كثير من الأعمال، وعملنا أغنية "بطلنا اللي يعطلنا" كما نتعاون أيضا في الألبوم الجديد.
*كم أغنية حتى الأن لم يتم إصدارها مع الألبوم؟
متبقي 4 أغاني غير أغنية "بحبك" الخاصة بعيد الحب
*هل هناك أغاني تم الانتهاء من تحضيرها غير اغنية "بحبك"؟
لا وهناك أغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي لم ننفذهل حتى الأن لكن سننفذها الفترة المقبلة في خلال الأسبوعين المقبلين.
*ومن الملحنين المُشاركين معك في الألبوم؟
الأغاني من ألحان عزيز الشافعي ومن كلمات أمير طعيمة.
*ما هي أكثر أغنية قدمتها وتحب نجاحها؟
جميع الأغاني الحمدلله كنت أحبها وكل الناس كانت تحبها.
*ما هي مواصفات فتاة أحلامك؟
لا يمكنني أن أحدد أو أفسر، على سبيل المثال كنت من أسبوع متواجد في "ستار بكس" وكنت معجب ببنت لكن الموضوع أخذ مني 3 دقائق فقط ولم أراها مرة أخرى ومع ذلك والدتي تحدثني في هذ الأمر كل نصف ساعة.
*ماذا تقول لوالدتك؟
ربنا يخليكي ليا ويمنحك الصحة ودائما ما تكونين سعيدة بنجاحي.
*ما هو أكثر موقف كوميدي تعرضت له مع المعجبات؟
هناك مواقف عديدة، إحدى المعجبات أرسلت لي رسالة (على فكرة هتجوزك والأيام بينا وبسيبك بمزاجي) وهي مازالت مصرة حتى الآن.
*لماذا لم تفكر في عمل "دويتو" مع كارمن رغم رغبتها في العمل معك؟
أنا أحب كارمن على المستوى الفني والشخصي، وتحدثت معها في فرح نادر حمدي واتفقنا على عمل أغنية "دويتو".
*هل هناك فكرة مشروع؟
تحدثنا فقط لكن لا يوجد أي مشروع حتى الآن.
*ما رأيك في أغنية الذكرى الشتوية؟
كلمات وألحان الأغنية جميلة جدًا ومصطفى مميز في الإخراج وهو متنوع ملحن ومخرج ومطرب.
*هل تفكر في العمل مع صابر الرباعي مستقبلاً؟
صابر الرباعي قدوة بالنسبة لي ودائمًا ما اسمعه وبحمله مل حب وود وسعيد بظهوري معه في الحلقة - مع منى الشاذلي- وبتأثير هذه الحلقة مع الجمهور.
*هل تفكر في العودة للصيدلة مرة أخرى؟
مفهوم العودة مختلف تمامًا، لن أترك الفن بالتاكيد لكن لدي مشروع خاص بالأدوية أفكر فيه.
*هل من الممكن أن تتجه للتمثيل في المستقبل؟
من حوالي شهر تم عرض دور لي في أحد المسلسلات وكنت أرغب في تقديم بداية مختلفة لكن رفضت لكون الدور كان صعب وكنت أرغب في أن يحبني الجمهور وليس العكس ولذلك رفضته.
من حوالي شهر تم عرض دور لي في أحد المسلسلات وكنت أرغب في تقديم بداية مختلفة لكن رفضت لكون الدور كان صعب وكنت أرغب في أن يحبني الجمهور وليس العكس ولذلك رفضته.
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