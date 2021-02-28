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مفاجأة.. نجم المصري يرفض التجديد بسبب الأهلي

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:29 م
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
علي خلاف
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كشف مصدر مطلع داخل النادي المصري البورسعيدي عن تطور جديد بشأن مستقبل كريم العراقي ظهير النسور الخضر، بعد ارتباط اسم الاعب بمفاوضات من قبل الأهلي.

كريم العراقي يرفض تمديد عقده مع المصري
وأوضح المصدر أن كريم العراقي ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي، تراجع عن تمديد تعاقده مع لمدة 3 مواسم مقبلة رغم مع مسؤولى المجلس برئاسة سمير حلبية.

وكان سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي قد وافق على طلبات كريم العراقي برفع راتبة لـ 2.5 مليون جنيه ليتساوى مع الفئة الأولى.

من جانبه تابع المصدر أن تامر النحاس وكيل اللاعب طلب من كريم العراقي عدم تمديد عقده فى الوقت الراهن بعد رغبة مسؤولو الأهلي في ضم اللاعب.

وواصل المصدر أن النحاس اتفق مع كريم العراقي نجم منتخب مصر الأولمبي على الإحتراف الخارجى حتى يتمكن من الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، ومن ثم العودة إلى الأهلي.

وأتم المصدر موضحا أن كريم العراقي أكد رغبته فى الإنتقال إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية لضمان الإنضمام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

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الكلمات المفتاحية

كريم العراقي رياضة المصري الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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