تقارير: شالكه يقيل كريستيان جروس





أفات تقارير صحفية ألمانية اليوم أن نادي شالكه قرر إقالة مدربه السويسري كريستيان جروس، والمدير الرياضي يوخين شنايدر.





وتلقى شالكه هزيمة كاسحة على ملعب شتوتغارت 1-5 أمس السبت، بعد أسبوع واحد من خسارة مباراة "ديربي" الرور أمام بروسيا دورتموند 0-4، وسط تقارير أشارت إلى أن بعض لاعبي الفريق طالبوا قيادات النادي بضرورة التخلص من غروس الذي تولى المسؤولية في أواخر ديسمبر الماضي.





وأشارت شبكة سكاي ومحطة سبورت1 ومجلة كيكر شبورتس، إلى أن شالكه استغنى عن غروس وشنايدر بجانب مدير الفريق ساشا رايتر ومدرب اللياقة البدنية فيرنر ليوثارد.





ولم يؤكد شالكه بعد هذه الأنباء، بعد أن نفى أمس، وجود "حالة تمرد" داخل الفريق ضد غروس، قبل أن يظهر الفريق بشكل باهت أمام شتوتغارت، وعلقت صحيفة بيلد على ذلك بالقول: "لم يسبق وأن لعب فريق ضد مدربه بمثل هذه الطريقة".





ويتذيل شالكه جدول ترتيب "بوندسليغا" بتسع نقاط من 23 مباراة بفارق تسع نقاط عن منطقة الأمان بعد أن فاز مرة واحدة فقط طوال الموسم.





غروس (66 عاماً) هو رابع مدرب يتولى تدريب شالكه هذا الموسم بعد ديفيد فاغنر ومانويل باوم والمدرب المؤقت هوب ستيفينز.