صحة الدقهلية تتابع الإجراءات الوقائية بالمدارس تزامنآ مع بداية الامتحانات

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية انه تم المرور على مدارس المحافظة لتأمين سلامة وصحة الطلاب اثناء ادائهم الامتحانات والذين يزيد عددهم عن مليون طالب بالمدارس الخاضعة لاشراف الإدارات الصحية وتوفير كافة الاستعدادات لتأمين لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بمراحل التعليم المختلفة بجميع مدارس القرى بالمحافظة والبالغ عددها حوالي 2700 منشأة تعليمية، بناء على توجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.



وأضاف مكي انه تم الدفع ب 2203 ممرضه وفريق من 18 منسق للمتابعه اليوميه والابلاغ اليومي والفوري بجميع الحالات والاشراف الصحي لجميع المتواجدين من الطلاب والعاملين بالمدارس التابعه للادارات الصحية.



واوضح مكي أنه تم المرور على اللجان للتاكد من وجود الإشراف الصحي وتوفير الاسعافات الأولية بكل لجنة والاطمئنان على الحالة العامة للطلاب ومراجعة الاجراءات الاحترازيه والوقائية والحرص على التباعد الاجتماعي داخل المنشات التعليميه.



كما أكد الدكتور سعد مكي، على تشكيل غرفة عمليات بمديرية الصحة للمتابعة اليومية وتلقي البلاغات والتواصل مع إدارة الطوارئ لاستقبال اي حالة بالمستشفيات خلال فترة الامتحانات متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.



