الأرثوذكسية تحتفل بالتذكار الشهري للسيدة العذراء مريم

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بالعيد الشهرى للقديسة العذراء مريم، وفقا لما جاء فى كتاب السنكسار الكنسى.

فى سياق اخر يعقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أولى اجتماعاته غدا بالمقر البابوى بالأنبا رويس بعد توقف بسبب ظروف انتشار وباء كورونا المستجد وما أتخذته الكنيسة من إجراءات أحترازية لمواجهة هذا الوباء.





جديرا بالذكر أن المجمع المقدس به 12 لجنة وهم كالآتى: لجنة السكرتارية واللجنة للدائمة ولجنة الرعاية والخدمة ولجنة شؤون الأيبارشيات ولجنة شؤون الرهبنة والأديرة ولجنة الأسرة

