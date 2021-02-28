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رئيس جامعة بني سويف يراجع الإلتزام بإجراءات كورونا بلجان الامتحانات

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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تابع الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي التجارة والحقوق بحرم الجامعة، والتى انطلقت أمس السبت، لمراجعة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

ورافق رئيس جامعة خلال جولته الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وشّدد الدكتور منصور، خلال جولته على إلتزام كافة أطراف المنظومة التعليمية بالتدابير والإجراءات الاحترازية من كشف درجات الحرارة على الطلاب قبل الدخول على البوابات الخاصة بالكليات، فضلا عن تعقيم كافة الطلاب قبل الدخول ومنع الدخول بدون الكمامة من أجل الحفاظ على سلامتهم وصحتهم، موجهًا ضرورة أخذ عينات عشوائية لقياس درجات الحرارة أثناء تواجد الطلاب داخل لجان الامتحانات للاطمئنان على سلامتهم.

وأكد رئيس الجامعة، أن هناك خطة متكاملة وضعتها الجامعة قبل بدء الامتحانات لضمان توفير بيئة أمنة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية باعتبارها مسئوليه مشتركة تقع على الجميع سواء كانت قيادات الجامعة والأساتذة، وكذلك الطلاب والعاملين.

وأوضح الدكتور منصور، أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة برئاسته وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومنسقي الكليات لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول.

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