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سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 28-2-2021

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
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واصل سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأحد 28-2-2021، استقراره أمام الجنيه المصري، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وجاءت أسعار الدرهم الاماراتي على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.23 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 
4.23 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى
 
4.20 جنيه للشراء.
4.27 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة
 
4.23 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 
4.24 جنيه للشراء .
4.28 جنيه للبيع .

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