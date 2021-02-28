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كارول سماحة تخطف أنظار مُحبيها بهذه الإطلالة.. والجمهور :"دُمتِ متألقة"

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحرص الفنانة كارول سماحة على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت كارول سماحة صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي حافية القدمين، مرتدية فستان أوف شولدر قصير، باللون الفوشيا،
وعلقت عليها قائلة :"بداية اسبوع سعيدة يا أحبائي".


وحظيت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها الذين تغزلوا في جمالها، وجاءت التعليقات كالآتي :"أنت جميلة وصوتك جميل"، "نهارك سعيد متل طلتك كلها تفاؤل بالحياة"، "دمت متألقة أيتها الرائعة".


وفي سياق آخر، طرحت كارول سماحة مؤخرًا أغنية "شكرًا"، وهي من كلمات أحمد مرزوق، ألحان يوسف دميركول، توزيع وميكس دياب مكاري.

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