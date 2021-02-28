النني أساسيا.. التشكيلة الرسمية لقمة ليستر سيتي وأرسنال





ويواجه أرسنال نظيره ليستر سيتي على ملعب ووكرز ستاديوم، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.





تشكيلة ليستر سيتي:





شمايكل، كاستانيا، ايفانز، سويونشو، توماس، نديدي، تيليمانس، ريكاردو، ايهاناتشو، بارنز، فاردي





تشكيلة أرسنال:





لينو، سيدريك، لويز، ماري، تيرني، تشاكا، النني، بيبي، سميث روي، ويليان، لاكازيت

أعلن كل من برندان روجرز مدرب ليستر سيتي ونظيره في أرسنال، ميكيل أرتيتا تشكيلة الفريقين الرسمية للمواجهة التي تنطلق بعد قليل.