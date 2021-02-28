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النني أساسيا.. التشكيلة الرسمية لقمة ليستر سيتي وأرسنال
الأحد 28/فبراير/2021 - 01:32 م
الفجر الرياضي
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أعلن كل من برندان روجرز مدرب ليستر سيتي ونظيره في أرسنال، ميكيل أرتيتا تشكيلة الفريقين الرسمية للمواجهة التي تنطلق بعد قليل.
ويواجه أرسنال نظيره ليستر سيتي على ملعب ووكرز ستاديوم، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.
تشكيلة ليستر سيتي:
شمايكل، كاستانيا، ايفانز، سويونشو، توماس، نديدي، تيليمانس، ريكاردو، ايهاناتشو، بارنز، فاردي
تشكيلة أرسنال:
لينو، سيدريك، لويز، ماري، تيرني، تشاكا، النني، بيبي، سميث روي، ويليان، لاكازيت
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