أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، بأن حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران، تتجاوز عتبة 60 ألف شخص.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة في إيران، 94 وفاة و8206 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى نحو1.607 مليون.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، إلى أن إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 59830.