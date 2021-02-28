(التفاصيل الكاملة والرابط) | طريقة التسجيل والحصول على لقاح كورونا خطوة بخطوة والتحذيرات التي وضعتها وزارة الصحة على موقعها





قامت وزارة الصحة والسكان، بإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحجز لقاح كورونا تزامنًا مع بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية اليوم بأخذ الجرعة الأولى للقاح سينوفارم الصيني.





رابط موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا

الإلكتروني الخاص بتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، من خلال اللينك التالي ( اضغط هنا ). يمكنكم الآن الدخول على رابط الموقع





اختيار التسجيل لطلب لقاح كورونا

سيتم طرح 3 اختيارات سواء العاملين في القطاع الطبي أم أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفائت العمرية كبار السن بدون أمراض مزمنة.





التحذيرات التي وضعتها الوزارة عبر موقعها

- غير مسموح بالتسجيل لمن هو دون 18 عاماً.





- العاملين في القطاع الطبي عليهم إحضار ما يثبت طبيعة العمل، على سبيل المثال وليس الحصر: (كارنية النقابة - بيان حالة وظيفية - خطاب من جهة العمل).





و في وقت سابق، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة انتهت من تخصيص 40 مركزًا لتلقى المواطنين اللقاح على مستوى الجمهورية، إذ يتم توزيع اللقاحات بها تدريجيا، مؤكدة أنه مع الحصول على دفعات متتالية من لقاح فيروس كورونا سيتم التوسع في الفئات المستهدفة من المواطنين للحصول على اللقاح.





وذكرت أن لقاح "سينوفارم" حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، وأثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة، لافتة إلى أن اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا وضعت أولويات للحصول على اللقاحات منها لقاحات "سينوفارم، سينوفاك واسترازينيكا".





وذكر "مجاهد" أن إجمالى العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن هو 181241 حالة من ضمنها 139927 حالة تم شفاؤها، و10590 حالة وفاة.



