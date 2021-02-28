عاجل .. رفص طعون وقف انتخابات الصحفيين وفرض الحراسة على النقابة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعاوى المقامة من شوقي البربري المحامي بالنقض، وكيلًا عن الصحفي عصام إبراهيم أبو النجا، والتي طالب فيهما بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين، وكذا وقف انتخابات نقابة الصحفيين لحين الفصل في دعواه.





واختصم الطعن رقم 32309 لسنة 75 قضائية، كل من: نقيب الصحفيين ورئيس لجنة الانتخابات بالنقابة، بصفتيهما.





وقالت الدعوى، إن الطاعن إلى نقابة الصحفيين لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين إلا أن نقابة الصحفيين رفضت ذلك رغم حصول الطالب على الأحكام النهائية والباتة في احكام كانت مدرجة عليه.



