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أسعار مواد البناء اليوم الأحد 28-2-2021 في السوق المحلي

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
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شهدت أسعار مواد البناء اليوم الاحد 28-2-2021 استقرارا وفقا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، وجاءت الأسعار اليوم في الأسواق المصرية على النحو التالي:
 
سجل سعر طن الحديد يتراوح 13500 – 13650 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 13800– 14000 جنيه. 
 
وسجل سعر الرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، بينما سجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة،  وأسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن. 
 
وعن أسعار الأسمنت اليوم، سجل طن أسمنت النصر 735 جنيهًا، والنهضة 600 جنيه، والمخصوص 723 جنيهًا.

وبلغ طن أسمنت السويدي مستوى سعريا 753 جنيهًا، والممتاز 730 جنيهًا، والعسكري 710 جنيهات، وحلوان 735 جنيهًا، ومصر بني سويف 740 جنيهًا، والسويس 730 جنيهًا.


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