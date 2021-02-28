موقع وزارة الصحة | رابط التسجيل في حجز لقاح "كورونا" والفئات الأولى بالتطعيم





هناك عمليات بحث كبيرة مستمرة حول رابط التسجيل في حجز لقاح كورونا، وذلك خلال هذه الفترة عبر المنصات الإلكترونية وبعد أن قامت وزارة الصحة والسكان بفتح الباب مرة أخرى للتسجيل، إلا أنها استثنت فئات معينة من التطعيم، ويستوعب الموقع تسجيل حالات تصل إلى 5 ملايين مواطن فى نفس الوقت، كما أن هناك أكثر من 23 مليون مستهدفين بالتطعيم كفاءات أولى باللقاح، وفقا لما أعلنته الوزارة في بيانات رسمية لها.





رابط التسجيل في حجز لقاح كورونا

هنا )، وخلال التسجيل سيجد المواطن عد تنازلي يوضح له عدد المواطنين الذي قاموا بالتسجيل، بالإضافة إلى عدد الساعات التي يمكن للمواطن التسجيل فيها خلال الموقع. ولمن يرغب في التسجيل للحصول على لقاح كورونا المستجد، يمكنه الدخول عبر الموقع الرسمي الإلكتروني التالي ( اضغط





الفئات الأولى بتطعيم لقاح كورونا

وكشفت وزارة الصحة، أن هناك فئات أولى بالحصول على تطعيم كورونا، وهم الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة، كما أن هناك 6 فئات ممنوعة من التطعيم أبرزها المسافرين للخارج، والذين لديهم نقص في المناعة والحوامل والمرضعات.





عدد المراكز التي تتولى صرف لقاح كورونا

وأكدت وزارة الصحة، أنه تم الانتهاء من تجهيز 40 مركزا بالجمهورية تتولى صرف اللقاحات للفئات الأولى بالتطعيم، كما أن هناك طرق متابعة وتوجيه للأشخاص التى تريد الحصول على التطعيم بالمجان، وقامت الوزارة بتخصيص خط ساخن رقم 15335 للرد على استفسارات المواطنين حول حجز اللقاح أو التطعيم به التي تتم الآن في المحافظات، والتي انطلقت اليوم الأحد الموافق 28 فبراير الجاري.



