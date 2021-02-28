Advertisements

الكشف عن استراتيجية الإمارات لاعادة الأمن والاستقرار في الصومال

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:00 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
Advertisements

لعبت دولة الإمارات، دورًا أساسيًا في الصومال على الصعيدين العسكري والإنساني، بجهد محوري مخلص في بناء الأجهزة الأمنية، إلا أنها لم تسلم من أذى بعض المحسوبين على جهات خارجية، كوزير الإعلام الصومالي.

 

 وكانت استراتيجية الإمارات، دعمت الأمن والاستقرار بـ3 محاور رئيسية ارتكزت عليها في الصومال، مستهدفة بناء الأجهزة الأمنية لردع الجماعات المسلحة المتطرفة.

 

وقال شيخ قبيلة هبر جعلو التي ينتمي إليها وزير الاعلام الصومالي عثمان أبوبكر، إنه قدم اعتذارا للإمارات على خلفية ادعاءات وزير الاعلام.

 

وأضاف شيخ قبيلة "هبر جعل" إن تصريحات وزير الإعلام لا تمثل دولة الصومال المحبة للإمارات، فهي لا تمثل إلا شخصه وحسب.

 

وأضاف "لقد سمعنا التصريح الذي أدلى به وزير الاعلام الصومالي عثمان أبوكر دبه ضمن حكومة تصريف الأعمال الصومالية التي انتهت ولايتها بانتهاء ولاية الرئيس فرماجو، هذا الرجل من أفراد قبيلتنا وتحكمه القوانين والأعراف القبلية، وبما أنني سلطان لهذه القبيلة وتنطبق عليه التقاليد والأعراف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير اعلام هبر جعلو شيخ قبيله الصومال استراتيجية الإمارات

أخبار تهمك

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ يوم

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 6 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة رحيل باتشيكو عن الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل .. رفص طعون وقف انتخابات الصحفيين وفرض الحراسة على النقابة

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. نجم المصري يرفض التجديد بسبب الأهلي

منذ أقل من ساعة

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بيراميدز يطيح بنجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

منذ ساعتين

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

من البداية للنهاية.. قصة اعتذار شيخ قبيلة هبر جعلو للإمارات

تفاصيل اعتذار شيخ قبيله "هبرجعلو" للإمارات بعد تصريح وزير الاعلام الصومالي

شيخ قبيلة هبرجعلو يكذب وزير الإعلام الصومالي: تصريحاته لا تمثل إلا شخصه

شيخ قبيلة هبر جعلو: أعتذر للإمارات التي لم تتوقف يوما عن دعمها للصوماليين

بعد أكاذيب وزير الإعلام الصومالي.. شيخ قبيلة "هبر جعلو" يعتذر وتركيا تعبث بالاستقرار

مصادر: وزير الإعلام الصومالي يعمل لصالح أجندات خارجية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

عاجل .. رفص طعون وقف انتخابات الصحفيين وفرض الحراسة على النقابة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

08:31 ص

مفاجأة.. نجم المصري يرفض التجديد بسبب الأهلي

01:29 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات