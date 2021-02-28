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دينا فؤاد برفقة أحمد العوضي من كواليس "اللى مالوش كبير" وتعلق:"سيف الخديوى وقدرية"

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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نشرت دينا فؤاد، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة تجمعها بالنجم أحمد العوضى من كواليس مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين، ومدير تصوير أحمد زيتون، وعلقت عليها قائلة :" سيف الخديوى وقدرية من كواليس اللى مالوش كبير رمضان ٢٠٢١ دعواتكم".

وطالبت دينًا فؤاد ، من جمهورها خلال المنشور، الدعم والدعاء، حيث تصور حاليا مشاهدها فى المسلسل الذى تظهر من خلاله فى شخصية "قدرية"، وهى فتاة بنت بلد تحب زوجها جدا وتدافع عنه، ويبدو من اسم الشخصية أنها تغير قالبها الفنى تماما، وتظهر بدور مختلف عليها أيضا كعادتها، ومن المقرر أن يعرض العمل فى الماراثون الرمضانى المقبل، وسبق

وأعربت دينا فؤاد عن سعادتها بالعمل مع النجمة ياسمين عبد العزيز معتبرة إياها نجمة سينما وتلفزيون فى آن واحد، وأكدت أن العمل مع نجمة بحجم ياسمين عبد العزيز شىء ممتع، خصوصا أنها تضيف روح البهجة والسعادة فى الكواليس، موضحة أن ياسمين عبد العزيز نجمة تسير بخطى واثقة فى مشوارها الفنى، ودائما ما تحرز أهدافا فى كل عمل تقدمه.

ويشارك في بطولة مسلسل "اللى مالوش كبير" النجوم أحمد العوضى وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى.

وكانت دينا فؤاد، قد حققت نجاحا كبيرا، من خلال مسلسل "جمال الحريم"، وتصدرت ترند موقع "تويتر" 4 مرات طوال عرض العمل، حيث نجحت دينا فؤاد، فى تقديم شخصية "حنان" ببراعة شديدة، واتقان كبير، وابدعت فى الدور رغم صعوبته.
دينا فؤاد برفقة أحمد العوضي من كواليس اللى مالوش كبير وتعلق:سيف الخديوى وقدرية
دينا فؤاد برفقة أحمد العوضي من كواليس اللى مالوش كبير وتعلق:سيف الخديوى وقدرية
دينا فؤاد برفقة أحمد العوضي من كواليس اللى مالوش كبير وتعلق:سيف الخديوى وقدرية

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