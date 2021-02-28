



وزارة الصحة تطلق الموقع الإلكتروني الخاص لحجز تطعيم لقاح كورونا





بدأت وزارة الصحة فتح باب التسجيل للمواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا، من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر40 عاما، اليوم، ويتيح الموقع الإلكترونى للمواطنين إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين.





وأكدت الوزارة، في بيان، أمس، أن الموقع سيحدد تلقائيًا المواطنين أصحاب الأولوية للحصول على اللقاح، ويتم إرسال رسالة نصية للمواطنين بموعد ومكان تلقى اللقاح، وتوقيع الكشف الطبى لقياس الوظائف الحيوية، وتلقى الجرعة الأولى من اللقاح وتسلم كارت المتابعة لتلقى الجرعة الثانية.





وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة انتهت من تخصيص 40 مركزًا لتلقى المواطنين اللقاح على مستوى الجمهورية، إذ يتم توزيع اللقاحات بها تدريجيا، مؤكدة أنه مع الحصول على دفعات متتالية من لقاح فيروس كورونا سيتم التوسع في الفئات المستهدفة من المواطنين للحصول على اللقاح.





وذكرت أن لقاح «سينوفارم» حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، وأثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة، لافتة إلى أن اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا وضعت أولويات للحصول على اللقاحات منها لقاحات «سينوفارم، سينوفاك واسترازينيكا».





وتابعت الوزيرة أنه تم التعاقد على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، من خلال اتفاق الوزارة مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات «جافى»، بالإضافة إلى تعاقد الوزارة مع بعض الشركات، لافتة إلى أن مصر بصدد تسلم 8.6 مليون جرعة من اللقاحات خلال أيام، وذلك من أصل 40 مليون جرعة سيقوم «جافى» بإمداد مصر بها، على مدار العام الحالى.





يذكر أنه تم تسلم 300 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا، من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولى، هدية من الصين إلى مصر، فيما منحت هيئة الدواء المصرية الترخيص الطارئ للقاحات استرازينيكا اكسفورد وسبوتنك الروسى.





وقال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن الوزارة عملت من قبل على تسجيل بيانات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لدى قاعدة البيانات في الوزارة، إذ تم تسجيل أكثر من 80% من بيانات هؤلاء الأفراد، بالإضافة إلى المسجلين في برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدا أنه لا يوجد تدخل عنصر بشرى لاختيار الحالات الأولى للقاح، ولا يوجد عنصر مجاملة أو تحيز لهذا أو ذاك حيث سيكون الاختيار إلكترونيا وفقا للحالات المستحقة.





وأكد عبدالفتاح أن الدولة ستتحمل لقاحات غير القادرين ولن يدفعوا أي مبالغ مالية نظير ذلك، بينما سيدفع القادرون مبالغ بسيطة سيجرى الإعلان عنها قريبًا بدقة لضمان العدالة.





وأعلنت وزارة الصحة عن خروج 433 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 139927 حالة حتى الآن.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعى، والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 601 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.





وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.





وذكر «مجاهد» أن إجمالى العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن هو 181241 حالة من ضمنها 139927 حالة تم شفاؤها، و10590 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



