Advertisements

شاهد برومو فيلم Rojo للمخرج بنيامين ناشتات

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:12 م
Rojo
Rojo
الفجر الفني
Advertisements

في منتصف السبعينيات، يصل رجل غريب إلى مدينة ريفية هادئة، في مطعم ، وبدون أي سبب واضح ، بدأ في إهانة المحامي الشهير كلوديو، المجتمع يدعم المحامي والغريب يتعرض للإذلال ويطرد من المكان. في وقت لاحق من تلك الليلة ، اعترض الغريب ، المصمم على الانتقام الرهيب ، كلوديو وزوجته سوزانا، ثم يسلك المحامي طريق اللاعودة الذي يتضمن الموت والأسرار والصمت.

 

ولد بنجامين ناشتات في بوينس آيرس ، وهو مخرج سينمائي. تشمل أعماله أعمالاً تجريبية وخيالية ، مثل الأفلام القصيرة El Juego (2010) و Historia del Mal (2011) وميزات Historia del Miedo (2014) و El Movimiento (2015). فيلمه الطويل الثالث Rojo.

 

البلد: الأرجنتين ، بلجيكا ، البرازيل ، ألمانيا ، فرنسا ، سويسرا

سنة الإنتاج: 2018

المدة: 109

 

المهرجانات والجوائز

مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي - مسابقة دولية: أفضل مخرج ، أفضل ممثل ، أفضل تصوير سينمائي

مهرجان غوادالاخارا السينمائي - مسابقة دولية: جائزة أفضل ممثل لداريو جراندينيتي

مهرجان La Orquidea السينمائي - المسابقة الدولية: أفضل فيلم

مهرجان تورنتو السينمائي الدولي - مسابقة المنصات

مهرجان روتردام السينمائي الدولي - لايملايت

لقاء بيرغامو السينمائي - مسابقة دولية

مهرجان جنيف السينمائي الدولي - مسابقة دولية

CPH: مهرجان PIX السينمائي

مهرجان بوردو السينمائي (FIFIB) - مسابقة دولية

مهرجان أثينا السينمائي الدولي - مهرجانات أعزاء

أفلام من الجنوب - مهرجان أوسلو السينمائي

مهرجان حيفا السينمائي الدولي

مهرجان كولونيا السينمائي الدولي - أفضل سينما

مهرجان جوتنبرج السينمائي - مسابقة دولية

مهرجان فيلنيوس السينمائي الدولي

 

طاقم العمل

الممثلون: داريو جرانينيتي ، أندريا فريجريو ، ألفريدو كاسترو

كتابة وإخراج: بنيامين ناشتات

مدير التصوير: بيدرو سوتيرو

مونتاج: أندريس كوارانتا

الموسيقى: فنسنت فان وارمردام

المنتجون: باربرا ساراسولا داي ، فيديريكو إيبوسزيك

المنتجون المشاركون: إيمانويل شوميه ، راشيل إليس ، مارلين سلوت ، إنغمار تروست

 شركة الإنتاج: Pucará Cine

شركات الإنتاج المشترك: SutorKolonko و Viking Film و Desvia و Ecce Films

التوزيع في الوطن العربي: MAD Solutions

أخبار تهمك

حقيقة رحيل باتشيكو عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ يوم

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 18 ساعة

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يطيح بنجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 6 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

منذ ساعتين

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. نجم المصري يرفض التجديد بسبب الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل .. رفص طعون وقف انتخابات الصحفيين وفرض الحراسة على النقابة

منذ 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

عاجل .. رفص طعون وقف انتخابات الصحفيين وفرض الحراسة على النقابة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

08:31 ص

مفاجأة.. نجم المصري يرفض التجديد بسبب الأهلي

01:29 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات