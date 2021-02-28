شاهد برومو فيلم Rojo للمخرج بنيامين ناشتات
في منتصف السبعينيات، يصل رجل غريب إلى مدينة ريفية هادئة، في مطعم ، وبدون أي سبب واضح ، بدأ في إهانة المحامي الشهير كلوديو، المجتمع يدعم المحامي والغريب يتعرض للإذلال ويطرد من المكان. في وقت لاحق من تلك الليلة ، اعترض الغريب ، المصمم على الانتقام الرهيب ، كلوديو وزوجته سوزانا، ثم يسلك المحامي طريق اللاعودة الذي يتضمن الموت والأسرار والصمت.
ولد بنجامين ناشتات
في بوينس آيرس ، وهو مخرج سينمائي. تشمل أعماله أعمالاً تجريبية وخيالية ، مثل الأفلام
القصيرة El Juego (2010) و Historia
del Mal (2011) وميزات Historia del Miedo (2014) و El Movimiento (2015). فيلمه الطويل الثالث Rojo.
البلد: الأرجنتين
، بلجيكا ، البرازيل ، ألمانيا ، فرنسا ، سويسرا
سنة الإنتاج:
2018
المدة: 109
المهرجانات
والجوائز
مهرجان سان سيباستيان
السينمائي الدولي - مسابقة دولية: أفضل مخرج ، أفضل ممثل ، أفضل تصوير سينمائي
مهرجان غوادالاخارا
السينمائي - مسابقة دولية: جائزة أفضل ممثل لداريو جراندينيتي
مهرجان La Orquidea السينمائي
- المسابقة الدولية: أفضل فيلم
مهرجان تورنتو
السينمائي الدولي - مسابقة المنصات
مهرجان روتردام
السينمائي الدولي - لايملايت
لقاء بيرغامو السينمائي
- مسابقة دولية
مهرجان جنيف السينمائي
الدولي - مسابقة دولية
CPH: مهرجان PIX
السينمائي
مهرجان بوردو السينمائي
(FIFIB) - مسابقة دولية
مهرجان أثينا السينمائي
الدولي - مهرجانات أعزاء
أفلام من الجنوب
- مهرجان أوسلو السينمائي
مهرجان حيفا السينمائي
الدولي
مهرجان كولونيا
السينمائي الدولي - أفضل سينما
مهرجان جوتنبرج
السينمائي - مسابقة دولية
مهرجان فيلنيوس
السينمائي الدولي
طاقم
العمل
الممثلون: داريو
جرانينيتي ، أندريا فريجريو ، ألفريدو كاسترو
كتابة وإخراج:
بنيامين ناشتات
مدير التصوير:
بيدرو سوتيرو
مونتاج: أندريس
كوارانتا
الموسيقى: فنسنت
فان وارمردام
المنتجون: باربرا
ساراسولا داي ، فيديريكو إيبوسزيك
المنتجون المشاركون:
إيمانويل شوميه ، راشيل إليس ، مارلين سلوت ، إنغمار تروست
شركة الإنتاج: Pucará Cine
شركات الإنتاج
المشترك: SutorKolonko
و Viking
Film و Desvia و Ecce Films
التوزيع في الوطن
العربي: MAD Solutions