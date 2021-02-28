شاهد برومو فيلم Rojo للمخرج بنيامين ناشتات

في منتصف السبعينيات، يصل رجل غريب إلى مدينة ريفية هادئة، في مطعم ، وبدون أي سبب واضح ، بدأ في إهانة المحامي الشهير كلوديو، المجتمع يدعم المحامي والغريب يتعرض للإذلال ويطرد من المكان. في وقت لاحق من تلك الليلة ، اعترض الغريب ، المصمم على الانتقام الرهيب ، كلوديو وزوجته سوزانا، ثم يسلك المحامي طريق اللاعودة الذي يتضمن الموت والأسرار والصمت.

ولد بنجامين ناشتات في بوينس آيرس ، وهو مخرج سينمائي. تشمل أعماله أعمالاً تجريبية وخيالية ، مثل الأفلام القصيرة El Juego (2010) و Historia del Mal (2011) وميزات Historia del Miedo (2014) و El Movimiento (2015). فيلمه الطويل الثالث Rojo.

البلد: الأرجنتين ، بلجيكا ، البرازيل ، ألمانيا ، فرنسا ، سويسرا

سنة الإنتاج: 2018

المدة: 109

المهرجانات والجوائز

مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي - مسابقة دولية: أفضل مخرج ، أفضل ممثل ، أفضل تصوير سينمائي

مهرجان غوادالاخارا السينمائي - مسابقة دولية: جائزة أفضل ممثل لداريو جراندينيتي

مهرجان La Orquidea السينمائي - المسابقة الدولية: أفضل فيلم

مهرجان تورنتو السينمائي الدولي - مسابقة المنصات

مهرجان روتردام السينمائي الدولي - لايملايت

لقاء بيرغامو السينمائي - مسابقة دولية

مهرجان جنيف السينمائي الدولي - مسابقة دولية

CPH: مهرجان PIX السينمائي

مهرجان بوردو السينمائي (FIFIB) - مسابقة دولية

مهرجان أثينا السينمائي الدولي - مهرجانات أعزاء

أفلام من الجنوب - مهرجان أوسلو السينمائي

مهرجان حيفا السينمائي الدولي

مهرجان كولونيا السينمائي الدولي - أفضل سينما

مهرجان جوتنبرج السينمائي - مسابقة دولية

مهرجان فيلنيوس السينمائي الدولي

طاقم العمل

الممثلون: داريو جرانينيتي ، أندريا فريجريو ، ألفريدو كاسترو

كتابة وإخراج: بنيامين ناشتات

مدير التصوير: بيدرو سوتيرو

مونتاج: أندريس كوارانتا

الموسيقى: فنسنت فان وارمردام

المنتجون: باربرا ساراسولا داي ، فيديريكو إيبوسزيك

المنتجون المشاركون: إيمانويل شوميه ، راشيل إليس ، مارلين سلوت ، إنغمار تروست

شركة الإنتاج: Pucará Cine

شركات الإنتاج المشترك: SutorKolonko و Viking Film و Desvia و Ecce Films

التوزيع في الوطن العربي: MAD Solutions