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3 رسائل من موسيماني لنجوم الأهلي قبل مواجهة الطلائع

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:00 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه عددا من الرسائل الهامة إلى لاعبي وسط الفريق الأحمر قبل مباراة اليوم أمام نظيره طلائع الجيش.

ويواجه الأهلي ضيفه طلائع الجيش في السابعة والنصف من مساء اليوم على ستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقام موسيماني بتوجيه تحذيرًا للاعبي الوسط بضرورة الضغط المُبكر على أحمد سمير لاعب الطلائع وعدم ترك المساحات له خلال اللقاء.

كما طالب موسيماني عمرو السولية الذي سيعود للتشكيل الأساسي في مباراة اليوم بالزيادة الهجومية والتسديد على المرمى لفك "التكتلات" الدفاعية لطلائع الجيش أملا في تسجيل أي هدف من خلال هذه التسديدات.

وشدد موسيماني على لاعبي الوسط بضرورة بذل أقصى جهد في الملعب للسيطرة على منطقة وسط الملعب والتي سيكون لها دور كبير في فرض الأهلي لسيطرته على اللقاء وحسم النتيجة لصالحه.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

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