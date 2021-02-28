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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:00 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
محمد سامي
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يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على تشيلسي، اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكه المكرمة.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب أولي جونار سولشاير، المدير الفني للشياطين الحمر، هذه المواجهة الصعبة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.
خط الدفاع: ارون وان بيساكا، ليندلوف، هاري ماغواير، لوك شاو.
خط الوسط: فريد، نيمانيا ماتيتش، دانيل جيمس.
خط الهجوم: برونو فيرنانديز، ماركوس راشفورد، مارسيال.

ويحتل اليونايتد المركز الثاني برصيد 49 نقطة، بفارق 13 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، بينما يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

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