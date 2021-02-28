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شاهد برمو فيلم "المدللات" للمخرجة أليخاندرا ماركيز أبيلا

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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صوفيا الساحرة والمثالية والمدللة دائمًا ، ملكة النحل من مجموعة أصدقائها ، تواجه ما لا يمكن تصوره من الانحلال الاجتماعي. إنه عام 1982 وأزمة اقتصادية كبيرة تضرب المكسيك. سيتعين على صوفيا أن تحافظ على المظاهر ولكن سقوطها لن يكون حتميًا فحسب ، بل سيعترف أيضًا بما فقده عندما ذهب المال.

 

ولدت أليخاندرا ماركيز أبيلا في سان لويس بوتوسي بالمكسيك ونشأت في مكسيكو سيتي. درست صناعة الأفلام في Centre d’EstudisCinematographics de Catalunya في برشلونة. تم عرض 5 ذكريات قصيرة لها في أكثر من 140 مهرجانًا حول العالم. عرض فيلم Semanasanta (2015) ، أول فيلم لها ، لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي وزار مهرجانات مثل SXSW و Karlovy Vary. الفتيات الطيبات (Las Niñas Bien) هي الميزة الثانية لها.

 

الفيلم إنتاج دولة: المكسيك

سنة الإنتاج: 2018

المدة: 103

 

المهرجانات والجوائز

مهرجان فريبورغ السينمائي - المسابقة الدولية: الجائزة الكبرى لأفضل فيلم

مهرجان ملقة السينمائي - مسابقة: جوائز أفضل فيلم أمريكي لاتيني وأفضل سيناريو وأفضل مونتاج

مهرجان ماكاو السينمائي الدولي - مسابقة دولية: جائزة الجمهور

مهرجان تورنتو السينمائي الدولي - مسابقة المنصات

مهرجان ثيسالونيكي السينمائي الدولي - آفاق مفتوحة

مهرجان Ciné Latino Film Festival - مسابقة دولية

مهرجان روما السينمائي الدولي - القسم الرئيسي

مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي - مسابقة صانعي الأفلام الجدد

مهرجان موريليا السينمائي الدولي - مسابقة مكسيكية

مهرجان مراكش الدولي للسينما - مسابقة دولية

مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي - بانوراما

مهرجان ستوكهولم السينمائي الدولي - منطقة مفتوحة

مهرجان هونغ كونغ السينمائي

 

 

فريق العمل

الممثلون: إلسي سالاس ، كاساندرا سيناجيروتي ، بولينا جيتان ، فلافيو ميدينا

المخرج: أليخاندرا ماركيز أبيلا

كاتب السيناريو: أليخاندرا ماركيز أبيلا ، مونيكا ريفيلا

مدير التصوير: داريلا لودلو

مونتاج: ميغيل شفيردفينغر

 الموسيقى: توماس باريرو

المنتجون: رودريجو إس. جونزاليس أورتيز ، غابرييلا مير ، رافائيل لي

شركة الإنتاج: Woo Films

التوزيع في الوطن العربي: MAD Solutions

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