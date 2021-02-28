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كنائس وسط القاهرة تحتفل بالعيد 31 لرهبة الأنبا رافائيل

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم بالعيد ال31 لرهبنة صاحب النيافة الانبا رافائيل اسقف عام كنائيس وسط القاهرة.
سيم الانبا رافائيل راهبا فى 28 فبراير سنة 1990، بيد صاحب الغبطة نيافة المطران المتنيح الانبا ارسانيوس مطران كرسي المنيا وأبو قرقاص الذي قبلني بالدير في ٣١ أغسطس ١٩٨٧ ثم شرفني بالرهبنة.
ومن جابنه قال نيافة الانبا رافائيل ام الرهبنة هى سر زيجة من نوع خاص جدا هى ارتباط قلب وذهن بالعريس الحقيقى السيد المسيح، هى انحلال من الكل.
ترهبن بدير البراموس بوادى النطرون، باسم ابونا الراهب القس يسطس البرموسى، رسم اسقفا فى 15 يونيو 1997 بيد صاحب الغبطة البابا الراحل شنودة الثالث.
بعد رسامته اسقف تم تحديد نطاق خدمته بانه سيخدم نصف الوقت فى اسقفية الشباب مساعدا لنيافة الانبا موسى اسقف الشباب، والنصف الاخر من وقته فى خدمة وسط القاهرة، ومقره الخاص بنيافته فى كنيسة مارمرقس الكبرى " الكاتدارئية" بالازبكية.فى البطريركية بالازبكية.تم اختياره سكرتيرا للمجمع المقدس عام 2012 وذلك فى بداية حبرية قداسة البابا تواضروس الثانى حيث سيستمر " سكرتير المجمع المقدس" لمدة ثلاث سنوات، وبعدها يتم اختيار آخر.

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