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"الإنتاج الحربي" تطلق حملة للتعريف بمنتجاتها المدنية وتاريخها

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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أطلقت وزارة الإنتاج الحربي حملة إعلامية جديدة تحت عنوان "اعرف الأسرار مع أسرار"، والتي تستعرض في كل فيديو مواصفات ومميزات منتج من المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي.

وتناول الفيديو الأول من الحملة التعريف بمميزات "السخانات" التي تنتجها إحدى شركات الإنتاج الحربي منذ أكثر من (50) عامًا، والتي تصنّع وفقًا لأحدث التكنولوجيات المتطورة وتم تطويرها مؤخرًا وطرحها في السوق تحت اسم "Long Life".

أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الحملة تم إطلاقها من منطلق إيمان الوزارة بأهمية توعية المواطنين بمنتجاتها المدنية المختلفة من (أجهزة منزلية، أدوات المطبخ والمائدة، صناعات مغذية، وغيرها)، فبخلاف مهمتها الأساسية في تلبية احتياجات القوات المسلحة من معدات وأسلحة وذخائر تقوم الوزارة بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة لإنتاج العديد من المنتجات المدنية عالية الجودة بأسعار منافسة، والتي يتم الاستعانة بها فى تنفيذ مختلف المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، مؤكدًا على أن دعم المنتج المحلي ينعكس بشكل أساسي على حجم وحركة الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية دعمًا للناتج القومي المصري والصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن كل فيديوهات الحملة يقوم بإنتاجها المكتب الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي.

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