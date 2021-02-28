"الإنتاج الحربي" تطلق حملة للتعريف بمنتجاتها المدنية وتاريخها

أطلقت وزارة الإنتاج الحربي حملة إعلامية جديدة تحت عنوان "اعرف الأسرار مع أسرار"، والتي تستعرض في كل فيديو مواصفات ومميزات منتج من المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي.





وتناول الفيديو الأول من الحملة التعريف بمميزات "السخانات" التي تنتجها إحدى شركات الإنتاج الحربي منذ أكثر من (50) عامًا، والتي تصنّع وفقًا لأحدث التكنولوجيات المتطورة وتم تطويرها مؤخرًا وطرحها في السوق تحت اسم "Long Life".



