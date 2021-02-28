برلماني: قانون تنظيم عمليات الدم طفرة فى تاريخ قطاع الصحة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.





من جانبه، قال النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، يعد طفرة هامة فى تاريخ قطاع الصحة، مشيرًا إلى أهمية الدخول لمجال تصنيع الدم، حتى لا نقع تحت إمرة كبار الدول.





وأضاف "المندوه" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن ذلك القانون يتماشى مع ما تشهده البلاد من خطوات لتطوير القطاع الصحى، كما أنه أصبح مطلبًا هامًا حاليًا، وتأخرنا فى تنفيذه.



