استدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في انتحال عاطل مهنة صيدلي

أمرت النيابة العامة اليوم الأحد، باستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في واقعة قيام عاطل بانتحال صفة صيدلى وبافتيشه عثر بحوزته علي أدوية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات رسمية بمنطقة مصر الجديدة.





كما أصدرت النيابة العامة قرار بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات





تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقاهرة من ضبط مسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، لقيامه بمزاولة مهنة صيدلى "بدون تصريح" وحيازته كمية من الأدوية والعقاقير الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة لأحكام القانون، وعثر بداخل الصيدلية على كمية من العبوات الدوائية مختلفة الأنواع



بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.