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موعد مباراة الهلال والفتح اليوم الأحد في الدوري السعودي

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:34 م
الهلال السعودي
الهلال السعودي
أميرة فطيم
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يحل الهلال ضيفًا ثقيلا على فريق الفتح، اليوم الأحد، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وسيقاتل الهلال للفوز على أبها؛ لمصالحة الجماهير الغاضبة؛ بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها على يد غريمه الأزلي النصر في ديربي الرياض، بهدف نظيف، على ستاد جامعة الملك سعود، لحساب الجولة الماضية من الدوري السعودي.

كما تلقى الفتح هزيمة في آخر مواجهاته أمام الاتفاق، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الماضية للبطولة.

ويحتل الهلال المركز الثاني من جدول الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن نادي الشباب صاحب المركز الأول، فيما يأتي الفتح في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

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