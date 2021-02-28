محافظ الإسكندرية يزيل إشغالات الباعة الجائلين في الهانوفيل (صور)

باشر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، بدء عملية نقل بائعي سوق الهانوفيل بنطاق حي العجمي إلى مكان بديل، وإزالة كافة تعديات الباعة الجائلين المتواجدة علي شارع الهانوفيل الرئيسي.





يأتي ذلك استجابة لشكاوي المواطنين علي مدار الفترة الماضية. وفي إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي العاجل للمحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية بالإسكندرية وإزالتها بعد توفير أماكن البديل لها.





وقال المحافظ: " أننا قمنا بنقل سوق الباعة الجائلين من شارع الهانوفيل الرئيسي الذي كان يمثل مشكلة تؤرق المواطنين بالحي، إلي شارع جانبي آخر كحل جزئي حتي يتم عمل باكيات كاملة بشكل حضاري وشرعي للباعة الجائلين، وذلك لمنع وقوف الباعة الجائلين نهائيًا في شارع الهانوفيل الرئيسي".





وأشار إلى أنه تم إعطاء جميع الأماكن مجانًا للباعة الجائلين وعددهم ١١٤ بائع، مع التأكيد عليهم بعدم تواجد إشغال للطريق.





وشدد المحافظ على رئيس حي العجمي بالمتابعة اليومية وتواجد جميع الإدارات المعنية بالحي بشارع الهانوفيل، لمنع تواجد أي بائع بالشارع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة تجاه أي موظف متقاعس عن أداء عمله.

وأكد المحافظ أنه انتهي عصر التجاوزات ولن نسمح لأي متعد بالإستيلاء على حق المواطنين وأرض الدولة.



