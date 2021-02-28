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إخلاء سبيل نجل شقيق رجل أعمال بتهمة دهس طفل بقصر النيل
الأحد 28/فبراير/2021 - 02:38 م
داليا عادل
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أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، باخلاء سبيل ابن شقيق رجل أعمال شهير، في اتهامه بدهس طفل بمنطقة قصر النيل، بضمان بطاقته الشخصيه، علي ذمة التحقيقات.
واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بإجراء تحليل يثبت تعاطي المواد المخدرة من عدمه.
كان قسم شرطة قصر النيل، تلقى بلاغًا مفاده وقوع حادث اصطدام بين سيارتين ما أسفر عن وفاة طفل، بالانتقال والفحص تبين أن قائد السيارة هو نجل شقيق رجل أعمال شهير، كما تبين أنه اصطدم بسيارة ملاكي تقل أسرة، وأسفر الحادث عن وفاة الطفل جراء شدة الاصطدام.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بإجراء تحليل يثبت تعاطي المواد المخدرة من عدمه.
كان قسم شرطة قصر النيل، تلقى بلاغًا مفاده وقوع حادث اصطدام بين سيارتين ما أسفر عن وفاة طفل، بالانتقال والفحص تبين أن قائد السيارة هو نجل شقيق رجل أعمال شهير، كما تبين أنه اصطدم بسيارة ملاكي تقل أسرة، وأسفر الحادث عن وفاة الطفل جراء شدة الاصطدام.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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