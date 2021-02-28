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إخلاء سبيل نجل شقيق رجل أعمال بتهمة دهس طفل بقصر النيل

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، باخلاء سبيل ابن شقيق رجل أعمال شهير، في اتهامه بدهس طفل بمنطقة قصر النيل، بضمان بطاقته الشخصيه، علي ذمة التحقيقات.

واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بإجراء تحليل يثبت تعاطي المواد المخدرة من عدمه.
كان قسم شرطة قصر النيل، تلقى بلاغًا مفاده وقوع حادث اصطدام بين سيارتين ما أسفر عن وفاة طفل، بالانتقال والفحص تبين أن قائد السيارة هو نجل شقيق رجل أعمال شهير، كما تبين أنه اصطدم بسيارة ملاكي تقل أسرة، وأسفر الحادث عن وفاة الطفل جراء شدة الاصطدام.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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