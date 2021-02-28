تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.. وزيرة الثقافة تطلق جائزة الدولة للمبدع الصغير

تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، جائزة الدولة للمبدع الصغير والتى تم استحداثها مؤخرا بهدف النهوض بالفنون والآداب وتمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم يتجاوز عمره 18 عاما، وذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمسرح الأوبرا الصغير بحضور الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وأعضاء اللجنة العليا لشئون الجائزة وجميع قيادات وزارة الثقافة .

قرينة الرئيس: حلم ولادنا سيصبح حقيقة

فى بداية المؤتمر وجهت وزيرة الثقافة الشكر للسيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية والتى تم إذاعة كلمة مصورة لها أكدت خلالها أن الاهتمام بالأطفال والنشء احد أولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق آمالنا وطموحاتنا في مستقبل مشرق، وقالت "جائزة الدولة للمبدع الصغير حلم ولادنا سيصبح حقيقة.. أطفالنا هم مستقبلنا".

ثم رحبت عبد الدايم بالحضور وأكدت أن جائزة الدولة للمبدع الصغير والتى تعد الأولى من نوعها في مصر جاءت بعد ان صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إصدار القانون رقم 204 لسنة 2020 والذي نص على استحداث جائزة جديدة تحت مسمى «جائزة الدولة للمبدع الصغير» حيث كان مجلس النواب قد وافق على الجائزة بناء على المشروع الذى تقدمت به وزارة الثقافة الى مجلس الوزراء ونص القانون على رعاية الأطفال الفائزين بالجوائز، لصقل مواهبهم وتنميتها من خلال مؤسسات الدولة .

وأضافت ان السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، قامت برعاية الجائزة التى تنطلق دورتها الأولى هذا العام 2021 بإشراف المجلس الأعلى للثقافة وتهدف للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن الأهداف الإستراتيجية العامة للدولة، والتي تعمل على بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار لتأكيد ريادة مصر الثقافية .

مشيرة أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تعد إنجازًا جديدًا للدولة المصرية يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشء وتتماشى مع النصوص الدستورية التى تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافي والفني وتوفير الوسائل اللازمة لذلك من خلال خلق بيئة محفزة على الابتكار ودعم للنابغين الصغار ورعاية انتاجهم فى مجالات الثقافة والفنون .

عبد الدايم : الجائزة الأولى من نوعها في مصر وتعد إنجازا جديدا للدولة فى مجال الإبداع وتخلق آليات مؤسسية لتشجيع الأطفال على الابتكار

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها وفخرها بتخصيص جائزة للمبدعين الصغار وهو ما دفع عدد ضخم من المواهب الواعدة وأسرهم الى إبداء رغبتهم في التقدم لها منذ الإعلان عن اقامة المؤتمر الصحفي الخاص بتفاصيل الجائزة، وهو مايبشر بأن تحظى الجائزة باقبال عظيم، ويبرهن على ان مصر نهر ابداع لاينضب، كما وجهت الشكر لجميع أعضاء اللجنة العليا لشئون الجائزة الذين بذلوا جهدا كبيرا في الاعداد لتفاصيلها المتعددة، كما قدمت نموذجا متميزا من النابغين تمثل فى الطفلة نور مكي من محافظة السويس والتي يبلغ عمرها اربع سنوات ونصف، وتتمتع بعدة مواهب عبقرية تنوعت بين تاليفها لكتابين احدهما يتحدث عن الجيش المصري، والآخر عن فيروس كورونا، بالإضافة إلى حفظها لثلاثة ارباع القرآن الكريم، وقدرتها على الغناء والقاء الشعر وغيرها.

من جانبه قال الدكتور هشام عزمي امين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن جائزة الدولة للمبدع الصغير غير مسبوقة علي صعيد مصر مشيرا إلى انها تكرس لريادة مصر الثقافية فبعد جوائز الدولة التى تمنح منذ ستة عقود تعود اليوم لتؤكد على هذه الريادة بتخصيص جائزة للمبدعين الصغار بحيث تتيح لهم اظهار ابداعاتهم وابتكاراتهم المتعددة وعبر عن سعادته برعاية السيدة الفاضلة حرم السيد رئيس الجمهورية للجائزة.

وعن الجائزة قال الدكتور هشام عزمي انه تم تخصيص الفترة من 28 فبراير وحتى 25 مارس لاستقبال الاعمال المشاركة ، وتستمر المرحلة الاولى للتحكيم فى الفترة من 28 مارس حتى 22 ابريل ، وتاتى المرحلة الثانية للتحكيم والتى يتم فيها اجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للجائزة فى الفترة من 25 ابريل وحتى 15 مايو والمقابلات ، ثم تعقد اللجنة العليا للجائزة اجتماعها للخروج بالتقرير النهائى والذى يتم عرضه على وزيرة الثقافة لاصدار قرار بمنح الجوائز للفائزين فى الفترة من 16 حتى 20 مايو ، مؤكداً ان حفل توزيع الجوائز على الفائزين يقام خلال النصف الأول من شهر يونيو.

شروط الجائزة

وأشار ان شروط المشاركة فى الجائزة تتضمن أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره، ألا يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية ، ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة ، أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عام كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عام كمستوى ثانى .

وأضاف، ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة ، ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى ولا يحق للشخص التقدم بأكثر من عمل ، استيفاء استمارة الجائزة على أن يرفق بها صورة بطاقة الرقم القومى لولى أمر المتقدم وصورة شهادة ميلاد وصورة شخصية حديثة للمتقدم ، في حالة تعذر وجود ولى الأمر (الأب) يرفق مع الأوراق توكيل خاص بالتعامل المالى والإدارى على الجائزة أو صورة طبق الأصل من قرار الوصاية على المتقدم ، فى حالة العمل الجماعى يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه وتُحدد