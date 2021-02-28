أتلتيكو مدريد يستعيد نجميه قبل مواجهة فياريال

قرر مدرب أتلتيكو مدريد الأرجنتيني دييجو سيميوني، اليوم الأحد، استدعاء لاعبي الفريق الأول الـ19 المتاحين لمواجهة فياريال على ملعب لاسيراميكا، مع عودة شيمي فرساليكو وهيكتور هيريرا وغياب يانيك كاراسكو وخوسيه ماريا خيمينيز وكيران تريبيير.





وتعافى لاعب الوسط المكسيكي من إصابته بفيروس كورونا المستجد، وعاد إلى قائمة الأتلتي عقب غيابه عنها 5 مباريات، ولكنه سيبدأ مباراة اليوم من مقاعد البدلاء.





وعاد أيضاً فرساليكو، الذي غاب عن آخر مباراتين بسبب متاعب بدنية، إلى القائمة التي يغيب عنها 3 لاعبين، هم خوسيه ماريان خيمينيز (للمباراة الثانية على التوالي) ويانيك كاراسكو (للمبارة الثالثة) بسبب الإصابة، وكيران تريبيير بسبب الإيقاف.