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موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام طلائع الجيش

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:46 م
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة نظيره طلائع الجيش مساء اليوم، ضمن منافسات المرحلة 14 من الدوري المصري.

وسيمنح الجنوب إفريقي، محمد شريف فرصة الظهور منذ البداية على حساب والتر بواليا، خاصة أن الأخير لم يقدم أي جديد في الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يدخل موسيماني لقاء طلائع الجيش بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد هانى.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدى فتحي، جونيور أجايي، مجدي قفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف

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