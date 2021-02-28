بهدف سرق الدعم.. ضبط مخبز بالإسكندرية بداخله 139 بطاقة تموين



ضبطت مباحث التموين بالإسكندرية مخبز بلدي بحيازته 139 بطاقة تموينية ذكية بمنطقة برج العرب الجديدة بغرض التربح والاستيلاء على أموال الدعم المخصصة لأصحاب هذة البطاقات من المواطنين المستحقين للدعم.

وتم التحفظ علي البطاقات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك خلال شن إدارة تموين برج العرب برئاسة امحمد العدوي مدير الادارة وتحت إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الادارة.

