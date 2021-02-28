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ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في ميانمار إلى 6 أشخاص

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:56 م
ميانمار
ميانمار
وكالات
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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في ميانمار إلى 6 أشخاص.


وفي وقت سابق، أفادت وكالة "داوي ووتش" الإعلامية، بأن الشرطة في ميانمار أطلقت النار وقتلت اثنين من المتظاهرين، وأصابت عددا آخر في محاولة لإنهاء أسابيع من التظاهرات ضد احتجاز زعيمة البلاد في الأول من فبراير.

 

وفتحت الشرطة في ميانمار، النار في بلدة داوي مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وفقًا للسياسي كياو مين هتيكي من البلدة الجنوبية.

 

وكانت الشرطة، أطلقت النار في مدينة يانغون الرئيسية وتوفي رجل نقل إلى المستشفى بعيار ناري في صدره، حسبما قال طبيب بالمستشفى طلب عدم الكشف عن هويته.

 

وألقت الشرطة، أيضا قنابل صوتية واستخدمت الغاز المسيل للدموع وأطلقت في الهواء.

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