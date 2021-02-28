البورصة تفقد 5.3 مليار جنيه في ختام أخر جلسات فبراير

أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات، مع تراجع البورصات العالمية بنهاية الأسبوع المنقضي ، فيما تشهد بعض الأسهم الخبرية ارتداد طفيف لأعلى بنشاط لأسهم الأدوية و الرعاية الصحية و بعض الاسهم العقارية الصغيرة و كذلك الخدمات المالية .





وخسر رأس المال السوقي نحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.025 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8%، ليغلق عند مستوى 11525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2344 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 14181 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 4397 نقطة.