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البورصة تفقد 5.3 مليار جنيه في ختام أخر جلسات فبراير

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:50 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات، مع تراجع البورصات العالمية  بنهاية الأسبوع المنقضي ، فيما تشهد بعض الأسهم الخبرية ارتداد طفيف لأعلى بنشاط لأسهم الأدوية و الرعاية الصحية و بعض الاسهم العقارية الصغيرة و كذلك الخدمات المالية .

 وخسر رأس المال السوقي نحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.025 مليار جنيه.
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8%، ليغلق عند مستوى 11525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2344 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 14181 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 4397 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 2333 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3369 نقطة. 

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