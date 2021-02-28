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حبس عصابة سرقة رواد البنوك بالبساتين

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة البساتين جنوب القاهرة، بحبس متهمين بسرقة مبلغ مالي من أحد المواطنين بأسلوب "التتبع" من أمام أحد البنوك بمنطقة البساتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك، وقيامه بركن السيارة ملكه بدائرة القسم، ولدى عودته اكتشف كسر الزجاج الخلفي للسيارة، وسرقة المبلغ المالى المشار إليه من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة المشار إليها، وتبين أنها مُستأجرة إلى (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وأنهما وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المُشار إليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع من أمام البنك وكسر الزجاج"، كما تم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى من متحصلات الواقعة- جهاز ميكروويف - عدد 7 مراوح كهربائية – شاشة) بمسكنهما، واعترفا بشراء المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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