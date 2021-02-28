وزير القوى العاملة يمنح 72 فرصة عمل لذوي الهمم ويوزع 11 ألف بوليصة تأمين للعمالة الموسمية (صور)



قام الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتسليم 30 بوليصة تأمين من إجمالي 11 ألف 546 بوليصة تأمين للعمالة الغير منتظمة، وتسليم 13 عقد عمل لذوي الهمم من إجمالي 72 عقد، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة والفئات الخاصة لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا.



جاء ذلك أثناء حضورهم مؤتمر توزيع بوليصة تأمين للعاملة غير المنتظمة وتسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة بمجمع دمنهور الثقافي بمحافظة البحيرة.



حيث أكد وزير القوى العاملة خلال كلمته، أن الوثيقة التي تقدمها الدولة اليوم للعمالة غير المنتظمة هدفها حماية العمالة من المخاطر التى قد يتعرض لها البعض فى أماكن العمل المختلفة لتحمل الخير لهم ولذويهم، مشيرا ان دعم الدولة مستمر لهم خاصة خلال جائحة كورونا منذ ما يقرب من عام، لافتًا أن الدولة المصرية لا تألوا جهدًا فى توفير حياة كريمة لمواطنيها فى كافة أنحاء الجمهورية.



وأضاف محافظ البحيرة أن الدولة المصرية تعمل على تقديم كافة الآليات لرعاية العمالة الغير منتظمة والأولى بالرعاية، حيث العامل هو الأساس فى تنفيذ كافة مشروعاتها القومية وبرامجها الإقتصادية ولابد من تضافر كافة الجهود لدفع جهود التنمية فى مصر، مشيرًا أن محافظة البحيرة لا تألوا جهدًا فى رعاية عمالها خاصةً ممن ليس لديهم غطاء تأميني وتقدم لهم الدعم من خلال الخدمات العلاجية المختلفة وتوعيتهم بمخاطر بيئة المنشآت الصناعية وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على العنصر البشري وزيادة إنتاجيته وذلك من خلال جهود السلامة والصحة المهنية.



مشيرا إلي أن العامين الماضيين تم خلالهم توفير اكثر من ٢٠ الف فرصة عمل بالاضافة الى ٨٥٠٠ فرصة بملتقيات التوظيف وكذا توفير ٤٠٠ فرصة عمل لأبنائنا من ذوى الهمم، وذلك بخلاف الرعاية الاجتماعية والصحية كما شهدت الفترة الماضية توزيع ٣٧١٥ شهادة امان قيمة كل منها ٥٠٠ بقيمة تتجاوز مليون و٨٨٥ الف جنية وكذا دعم العمالة الغير منتظمة خلال الفترة الماضية بقيمة ٤٣.٥ مليون جنية استفاد منها ١٠٣٥٠ عامل.



ومن جانبه أوضح السيد الخطيب وكيل وزارة القوى العاملة بالبحيرة أن محافظة البحيرة خلال أزمة كورونا الفترة الماضية لم تشهد غلق اي مصنع وذلك للمتابعة المستمرة لمفتشي السلامه والصحة المهنية بالمديرية ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بجميع المصانع.



كما أشار ماجد العفرى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالبحيرة، على ضرورة التوعية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بين العمال لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا علي أهمية العامل والعنصر البشري كأحد أهم مقومات الصناعة.