Advertisements

مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.95% بختام تعاملات اليوم

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:58 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
Advertisements
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.95% رابحاً 24.06 نقطة ليغلق عند مستوى 2551.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 97.4 مليون سهم محققة ما قيمته 155 مليون درهم من خلال تنفيذ 2241 صفقة لعدد 35 سهماً.


وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.40%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.04%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع الخدمات وحيداً بنسبة 0.47%.
 
وقفز 19 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 13.63%، ثم سهم شركة الرمز كوروبوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 7.53%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 9.69%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.75%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 20 مليون ورقة بقيمة 70.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.57%.
 
وفي سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، استقالة الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة، من عضوية مجلس إدارة الشركة.

أخبار تهمك

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. نجم المصري يرفض التجديد بسبب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ يوم

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 13 ساعة

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 16 ساعة

أتلتيكو مدريد يستعيد نجميه قبل مواجهة فياريال

منذ 37 دقيقة

عاجل .. رفص طعون وقف انتخابات الصحفيين وفرض الحراسة على النقابة

منذ ساعة و نصف

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة رحيل باتشيكو عن الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ نصف ساعة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 19 ساعة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:29 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام طلائع الجيش

02:46 م

عاجل .. رفص طعون وقف انتخابات الصحفيين وفرض الحراسة على النقابة

01:45 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

08:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات