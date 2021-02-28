مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.95% بختام تعاملات اليوم

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.95% رابحاً 24.06 نقطة ليغلق عند مستوى 2551.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 97.4 مليون سهم محققة ما قيمته 155 مليون درهم من خلال تنفيذ 2241 صفقة لعدد 35 سهماً.









وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.40%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.04%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع الخدمات وحيداً بنسبة 0.47%.

وقفز 19 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 13.63%، ثم سهم شركة الرمز كوروبوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 7.53%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 9.69%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.75%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 20 مليون ورقة بقيمة 70.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.57%.