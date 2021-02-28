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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم السبت 27- 2- 2021
الأحد 28/فبراير/2021 - 03:00 م
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شهد اليوم السبت 27-2 -2021 العديد من الأحداث الاقتصادية الهامة سواء على المستوي المحلي أو العالمي نستعرضها لكم من خلال أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم على موقع بوابة الفجر، وجاءت على النحو التالي:
استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 28-2-2021
استقرت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 28-2-2021، بعد خسائر قوية حققتها في تعاملات الامس، حيث تكبدت أسعار الذهب خسائر جديدة امس السبت بقيمة 10 جنيهات في الجرام الواحد مع هبوط سعر الذهب العالمي.. التفاصيل من هنا
سعر الدولار يواصل استقراره اليوم الأحد 28-2-2021 في البنوك
حافظ سعر الدولار على استقراره خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 28-2-2021 ختام تعاملات شهر فبراير، التفاصيل من هنا
أسعار العملات تحافظ على استقرارها اليوم الأحد 28-2-2021
استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 28-2-2021، أمام الجنيه المصرى خلال بداية التعاملات الصباحية وذلك استمرار لحالة الاستقرار التي شهدتها أمس الثلاثاء.. التفاصيل من هنا
الرقابة المالية تتلقى 2081 شكوى خلال 2020
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تلقت عدد 2081 شكوى عن طريق البوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء خلال عام 2020 مقارنة بـ142 شكوى خلال عام 2019، وتم الانتهاء من 1915 شكوى من إجمالي الشكاوي الواردة خلال عام 2020 بمعدل إنجاز بلغ 92%.. التفاصيل من هنا
2,5 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك السويس في يناير الماضى
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية.. التفاصيل من هنا
مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات تطوير الطرق بالقاهرة الجديدة
قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة.. التفاصيل من هنا
التخطيط تتيح بيانات المشروعات المُنفذة في 12 محافظة عبر تطبيق شارك
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إتاحة البيانات التفصيلية لأهم المشروعات المُنفذة في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والبالغ عددها 375 قرية عبر تطبيق المحمول "شارك 2030".. التفاصيل من هنا
"الإسكان" تنفذ 75% من الوحدات السكنية بمبادرة "سكن كل المصريين"
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن نسبة تنفيذ 29496 وحدة سكنية 1124 عمارة بمبادرة الرئيس "سكن كل المصريين" محور محدودى الدخل بلغت نحو 75% بمدينة حدائق العاصمة.. التفاصيل من هنا
التموين تعلن مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 28 مارس المقبل
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً رقم 37 لسنة 2021 بمد فترة التصفية الأولى لموسم 2021( الاوكازيون الشتوي ) لينتهي يوم الاحد الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢١ بدلاً من يوم ٧ مارس ٢٠٢١.. التفاصيل من هنا
المالية توضح حقيقة خصم 30% من رواتب الموظفين
نفي مجلس الوزراء المصري، ما تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول أنباء بشأن خصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدعوى تقديم خدمة "الراتب المقدم" على بطاقات "ميزة".. التفاصيل من هنا
الغرف التجارية تعلن تراجع أسعار الدواجن والأسماك
أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عن تراجع أسعار الدواجن والأسماك والحبوب والبقول والخضر الطازجة خلال شهر فبراير الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.. التفاصيل من هنا
"الزراعة" تعلن زيادة صادرات مصر بنسبة 5% خلال شهرين
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى حوالي مليون طن منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي.. التفاصيل من هنا
توقعات بتعافي الطلب العالمي على النفط خلال بداية 2021
ذكر تقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط، أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار تعافي الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من عام 2021، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع السابق.. التفاصيل من هنا
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