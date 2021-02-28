نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم السبت 27- 2- 2021

شهد اليوم السبت 27-2 -2021 العديد من الأحداث الاقتصادية الهامة سواء على المستوي المحلي أو العالمي نستعرضها لكم من خلال أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم على موقع بوابة الفجر، وجاءت على النحو التالي: