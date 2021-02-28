سعر الجرعة والأعراض الجانبية والفئات الأكثر تأثرًا بالإصابة حال حدوثها.. كل ما ترغب في معرفته عن لقاح كورونا (بدء تلقي الطلبات)

سعر الجرعة والأعراض الجانبية و الفئات الأكثر تأثرًا بالإصابة حال حدوثها .. كل ما ترغب في معرفته عن لقاح كورونا (بدء تلقي الطلبات)





تلقت وزارة الصحة والسكان المصرية، طلبات تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، وذلك في إطار جهود الدولة للتصدي لجائحة كورونا ، وضمن الاهتمام بالصحة العامة.





ونقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، من خلال السطور التالية، كل ما ترغبون في معرفته عن لقاح كورونا قبل بدء التطعيم به، وذلك على النحو التالي:





كيفية عمل اللقاح

عندما يخترق جسمنا عامل مسبب للمرض الجديد (فيروس أو بكتريا)، يكون الجسم مباشرة أجسام مضادة خاصة بالمسبب، فيقضي عليه، وتوجد العديد من التقنيات التي تستخدم لإنتاج اللقاحات في العالم، منها ما هو تقليدي وما هو حديث، ولكن تدور معظم تقنيات التصنيع حول نوعين أساسيين، وهما:





اللقاحات المعطلة

تحتوي على الفيروس المنتج مخبريًا بعد تدمير الحامض النووي له، ومن أشهر أمثلة هذا اللقاح (لقاح السولك الخاص بشلل الأطفال، لقاح السعار ولقاح الأنفلونزا الموسمية).





اللقاحات الحية المضعفة

تحتوي على الفيروس حي، لكن جرى إضعاف الحامض النووي ليصبح قادرا على إنتاج المناعة ولا يتسبب في المرض، ومن أشهر أمثلته (لقاح شلل الأطفال الفموي سابين، لقاح الحمى الصفراء ولقاحات الحصبة).





لقاح كورونا

شاركت وزارة الصحة والسكان، في الأبحاث الاكلينيكية بشأن محاولة إيجاد لقاح آمن وفعال، وتمت التجربة بالتعاون مع شركة سينوفارم الصينية ومجموعة G42 الأماراتية لتجربة لقاحين (من النوع المعطل) على 45 ألف مشارك في 4 دول.





وانتهت الدراسة إلى ثبوت فعالية اللقاح بنسبة 86%، ونجاحه في توليد أجسام مضادة وصلت إلى 99%، كما وصلت قدرته على منع حدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%، كما لم تحدث أي أعراض جانبية غير متوقعة في مشاركي الدراسة وجميع الأعراض الجانبية التي حدثت هي أعراض متوقعة بنسبة بسيطة إلى متوسطة.





الأعراض الجانبية للقاح كورونا

وكانت وزارة الصحة أوضحت أنّ الآثار الجانبية لتناول لقاح كورونا ممثلة في ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم، وألم موضعي مكان الحقنة أو احمرار موضعي، أو حساسية جلدية، وإجهاد عام أو صداع بسيط، وتزول هذه الأعراض من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.





سعر جرعة لقاح كورونا

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن سعر الجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي سيتم تلقيحه للمواطنين لن يزيد على 200 جنيه، موضحة: "لو حد مش قادر يدفع الـ200 جنيه، في اللحظة دي عندنا مكتب في المستشفى يطلع له تقرير إعفاء".





الفئات الأكثر تأثرًا بالإصابة حال حدوثها

1- المصابون بأمراض مزمنة مثل (السكري - ارتفاع ضغط الدم - أمراض الصدر المزمنة - مرضى الفشل الكلوي).





2- المرضى ناقصي المناعة سواء بسبب أمراض أو أدوية.





3- مرضى الأورام.





4- كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





5- الأطقم الطبية.





خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا

- الدخول على الموقع المخصص للتسجيل عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).

- يدخل المواطن البيانات التعريفية مثل الاسم والرقم القومي وبيانات التواصل مثل رقم الهاتف.

- بعد ذلك يستقبل المواطن رمز التحقق للتأكد من صحة الرقم، ويتم التأكد إذا كان هناك حساب «واتس اب» خاص بالرقم لسهولة التواصل.

- وتتمثل الخطوة التالية في تحديد المحافظة وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن في الحصول على اللقاح بها.

- بالنسبة للعاملين بالقطاع الطبي يراعى تحديد الوظيفة سواء طبيب أو صيدلي أو مسعف أو إداري وغيرها، كما يقوم بتحديد بيانات مكان العمل مثل المحافظة ونوع وجهة العمل سواء جهة حكومية او خاصة أو عمل حر، واختيار اسم المستشفى أو الجهة التي يعمل بها، بالإضافة إلى تحديد الأمراض المزمنة لمن لديهم، والعلاج الذي يتلقاه المريض وحالته الصحية.

- وتتمثل الخطوة الأخيرة في عملية التسجيل إدراج صورة الرقم القومي أو جواز السفر وكذلك إدراج صور لتقارير طبية.

- ثم يقوم المواطن بعد ذلك بالموافقة على ثلاثة إقرارات وهي: الموافقة على البيانات الخاصة باللقاح، والموافقة على البيانات التي قام بإدخالها، والموافقة على تلقي جرعتي اللقاح.

- بمجرد إعطاء الموافقة على الإقرارت الثلاثة يتم إعطاء رقم حفظ خاص لا يتكرر لكل مواطن ويمكن من خلاله المتابعة بعد ذلك.

- أشارت الوزارة إلى أنّه يمكن للمواطنين متابعة طلب تسجيل اللقاح أو الاستفسار من خلال الخط الساخن 15335.

