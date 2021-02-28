مؤشر سوق البحرين المالي يرتفع بنسبة 0.12% في ختام جلسة الأحد

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% رابحاً 1.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1466.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون سهم بقيمة 826.2 ألف دينار بحريني.





وصعد ببورصة البحرين قطاع التأمين بنسبة نمو 32.03% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 7.34%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 19.47% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 10%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.54%، وصعد سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.19%.