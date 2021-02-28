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اقتراح جديد بعقد انتخابات 'الصحفيين' بمركز شباب الجزيرة

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:01 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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تقدم هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، اقتراح جديد للخروج من أزمة عقد السباق الانتخابي في ظل انتشار فيروس كورونا.

واقترح "يونس" أن يتستفي مجلس النقابة، مجلس الدولة، في عقد الانتخابات بمركز شباب الجزيرة، وذلك تفاديًا للزحام، وحفاظًا على حياة وصحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.

وجاء نص الاقتراح كالتالي:

السيد الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين
السادة أعضاء مجلس النقابة 
تحية طيبة وبعد

بعد رفض القضاء الإدارى بشكل قاطع جميع دعاوى وقف أو تأجيل انتخابات الصحفيين، يرجى التكرم بالموافقة على استفتاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في إمكانية إقامة إجراءات عقد الجمعية العمومية العادية والانتخابات في مركز شباب الجزيرة أو أي مكان مفتوح يختاره المجلس لعدم توفر إجراءات السلامة والصحة في مقر النقابة بوسط القاهرة.

وكانت قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، برفض كافة الدعاوى المُقامة لوقغ انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.

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نقابة الصحفيين الفجر التجديد النصفي للصحفيين

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