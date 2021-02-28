"حب حياتي".. أمير صلاح الدين يوجه رسالة رومانسية لزوجته

وجه الفنان أمير صلاح الدين رسالة مليئة بالحب لزوجته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر أمير صلاح الدين صورة جديدة له برفقة زوجته، وعلق عليه قائلاً :"حب حياتي، حلالي، ربنا يديمها عليا نعمة وستر وغطا و يحفظها من كل سوء آمين".



وفي سياق آخر، يشارك الفنان أمير صلاح الدين في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسلي"كوفيد ٢٥"،و "الملك"، مع عمرو يوسف، صبا مبارك، ماجد المصري، معتز هشام ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.



والجدير بالذكر أن أمير صلاح الدين يشارك حاليًا في فيلم "آل هارون"، بطولة أحمد وفيق، منذر ريحانة، عبير صبري، إيهاب فهمي، أحمد عبد الله، ومحمد عز، هاجر الشرنوبي، مني فاروق وكوكبة مميزة من النجوم.