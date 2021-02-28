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بختام التعاملات .. مؤشر سوق الأسهم السعودية يفقد 49.9 نقطة من رصيده

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:04 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأحد علي تراجع  في ظل هبوط قطاعاته الرئيسية بشكل جماعي، وسط تراجع ملحوظ للسيولة مقارنة بالجلسات الأخيرة ، وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" بتراجع نسبته 0.54%، فاقدا 49.93 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 9,144.99 نقطة ، وتراجعت قيمة التداول إلى 11.84 مليار ريال من خلال 408.6 مليون سهم، مقارنة بنحو 13.75 مليار ريال من خلال 449.56 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، بقيادة قطاع البنوك الذي هبط 0.43%، وتراجع قطاع المواد الأساسية 1.03%، وبلغت خسائر قطاعي الاتصالات والطاقة 0.77% و0.38% على التوالي.

واقتصرت المكاسب على 5 قطاعات، تصدرها الاستثمار والتمويل بارتفاع نسبته 3.57%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل، الذي سجل ارتفاعا نسبته 0.78%.

وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت الخسائر 124 سهما، جاء على رأسها سهم "الكابلات السعودية" الذي هبط 3.36%، وجاء إغلاق 63 سهما باللون الأخضر بصدارة "متطورة" الذي أغلق مرتفعا 9.9%.

وتصدر سهم "المصافي" الأسهم النشطة بالقيمة، بنحو 490.7 مليون ريال، وأغلق متراجعا 1.2%، وكانت أعلى الكميات لسهم "زين السعودية" بـ26 مليون سهم، وصعد السهم 0.6%.

وتراجع السوق الموازي بشكل ملحوظ، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعا 5.38%، بخسائر بلغت 1,446.43 نقطة، هبط بها إلى مستوى 25,437.36 نقطة.

وأغلقت جميع أسهم "الموازي باللون الأحمر، بصدارة الوطنية للبناء والتسويق، الذي هبط 7.95%، تلاه سهم "التطويرية الغذائية" بنسبة 5.22%.

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