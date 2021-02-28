وزيرة الثقافة: جائزة "الطفل المبدع" فريدة من نوعها (فيديو)

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن جائزة الدولة للمبدع الصغير فريدة من نوعها لهذه المرحلة العمرية، وهي الجائزة الوحيدة في إفريقيا والوطن العربي وتؤكد الالتزام بتنمية النشء ضمن أهداف التنمية، لافتة إلى أنه قليل من الدول التي ترعى جوائز لهذه المرحلة العمرية مرحلة النشء واكتشاف المواهب فيها.





وأضافت إيناس عبد الدايم، خلال حوارها مع مراسل التلفزيون المصري، اليوم الأحد، أن هذه الجائزة لها اختصاصات مختلفة ومتنوعة، ويتم تغييرها بشكل سنوي في أفرع متعددة حتى تغطي جميع المواهب الموجودة بجميع محافظات مصر.



