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وزيرة الثقافة: جائزة "الطفل المبدع" فريدة من نوعها (فيديو)
الأحد 28/فبراير/2021 - 03:10 م
رقية جمال
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قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن جائزة الدولة للمبدع الصغير فريدة من نوعها لهذه المرحلة العمرية، وهي الجائزة الوحيدة في إفريقيا والوطن العربي وتؤكد الالتزام بتنمية النشء ضمن أهداف التنمية، لافتة إلى أنه قليل من الدول التي ترعى جوائز لهذه المرحلة العمرية مرحلة النشء واكتشاف المواهب فيها.
وأضافت إيناس عبد الدايم، خلال حوارها مع مراسل التلفزيون المصري، اليوم الأحد، أن هذه الجائزة لها اختصاصات مختلفة ومتنوعة، ويتم تغييرها بشكل سنوي في أفرع متعددة حتى تغطي جميع المواهب الموجودة بجميع محافظات مصر.
وتابعت وزيرة الثقافة، أن رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، للجائزة شرف كبير، وشيء عظيم لهذه المرحلة أن يشعروا بالرعاية من الدولة متمثلة في حرم رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن الجائزة مقسمة على مرحلتين عمريتين الفئة من 5-12 عام، والفئة العمرية من 12-18 عام، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة ومنظمات المجتمع المدني في هذه الجائزة، موضحة أن هذه الجوائز يتم التقدم لها بشكل شخصي من قبل ولي الأمر.
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