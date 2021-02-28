اعتقال شخص حاول التسلل من لبنان إلى إسرائيل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شخصاً حاول التسلل من لبنان إلى إسرائيل.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر، إن قوات الجيش رصدت خلال ساعات الليلة الماضية مشتبها فيه تسلل من داخل لبنان إلى داخل إسرائيل في منطقة جبل روس، حيث هرعت القوات إلى المكان وألقت القبض عليه".

وأضاف أفيخاي أدري، أنه تم نقله للتحقيق لدى قوات الأمن.