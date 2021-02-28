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تسجيل 45 ألف مواطن على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا خلال 12 ساعة

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن تسجيل ٤٥ ألفًا و٤٢٩ مواطنًا من الفئات المستحقة لتلقي لقاح فيروس كورونا على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، وذلك خلال أول ١٢ ساعة منذ إطلاق الموقع بعد الساعة الثانية عشرة صباح اليوم، الأحد، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل ٦ آلاف و٦١٥ من العاملين بالقطاع الطبي، و٣٢ ألفًا و١٧٢ من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تسجيل ٦ آلاف و٦٤٢ مواطنًا من الفئات الأخرى من كبار السن.

وأضاف أن الخط الساخن للوزارة (١٥٣٣٥)، استقبل ٢١٧ اتصالًا هاتفيًا من المواطنين لتسجيل بياناتهم، وذلك من ضمن إجمالي عدد المسجلين حتى الآن على الموقع الإلكتروني لحجز لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.

وتابع أنه تم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، وهم (العاملين في القطاع الطبي، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم كل من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن).

ولفت إلى أن الموقع الإلكتروني سيقوم بإعطاء الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية، وفقًا للبيانات التي تم إدخالها على الموقع.

وأشار إلى أنه تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.

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