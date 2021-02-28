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رفض دعوى مرتضى منصور على قرار وقف برنامج "الزمالك اليوم"

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، والذي يطالب فيه بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية، وتغريم قناة المحور 50 ألف جنيه.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، قضت برفض الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، التي تطالب بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية.

واختصمت الدعوى رقم 38408 لسنة 63 قضائية رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، أصدر قرارا بإيقاف برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور لمدة شهر.

كما قرر المجلس الأعلى للإعلام في بيان رسمي إلزام قناة المحور بدفع مبلغ مالي بقيمة 50 ألف جنيه، ونشر المجلس الأعلى للإعلام بيانا رسميا بالقرارات بناء على تقرير لجنتي ضبط أداء الإعلام الرياضي والشكاوى.

وكشف بيان المجلس الأعلى للإعلام: "توقيع عقوبات على برنامج الزمالك اليوم المعروض على قناة المحور وإلزام القناة بدفع مبلغ قيمته 50 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية نظير ما ارتكب من مخالفات بحلقة يوم الخميس 21 مارس".

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مرتضى منصور بوابة الفجر الفجر

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