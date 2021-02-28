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عدم قبول دعوى رئيس الزمالك السابق بشأن قرار اللجنة الأولمبية بوقفه

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القررات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، من ايقاف رئيسه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق الى خارج النادي.

اختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الاولمبية ووزير الشباب والرياضة.

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نادي الزمالك مصر مرتضى منصرو قرار الزمالك دعوى قضائية

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